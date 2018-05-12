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نقل البرلمان: وزير النقل معذور في قرار زيادة أسعار تذاكر المترو

السبت 12/مايو/2018 - 06:29 م
نقل البرلمان: وزير النقل معذور في قرار زيادة أسعار تذاكر المترو
النائب محمد زين
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داليا الحسين
 
قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المترو يحتاج إلى التطوير للمحافظة على المرفق وحمايته، ولكن لا بد أن يخضع قرار زيادة سعر التذكرة إلى حوار مجتمعي، مضيفًا: " قرار زيادة سعر التذكرة ظهر يوم الخميس كالعادة وبأسلوب غير شفاف".

وأوضح "زين"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن وزير النقل معذور في قرار زيادة أسعار تذاكر المترو ولكن كان لا  بد من حوار وافي حول الموضوع وتوضيح الفئات المستثناة من القرار وهم الطلبة وذوي الإعاقة والمعاشات، لافتا إلى أن الزيادة راعت الحفاظ على أسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن المترو أرخص وسيل تنقل عن مثيلتها الآخرى، مؤكدًا أن الزيادة في سعر التذكرة لابد أن يقابلها تحسن في الخدمات.
المزيد عن: مترو زيادة سعر التذكرة النائب محمد زين اشتراكات الطلبة اخبار مصر أسعار تذاكر مترو
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