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بيان يكشف سبب إقصاء "منطقة محرمة" لـ خالد النبوي من المنافسة الرمضانية

السبت 12/مايو/2018 - 06:26 م
بيان يكشف سبب إقصاء منطقة محرمة لـ خالد النبوي من المنافسة الرمضانية
خالد النبوي
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صلاح حسن
 
أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "منطقة محرمة"، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي بيانًا أوضحت فيه أسباب خروج العمل بشكل نهائي من السباق الرمضاني المقبل.

وجاء في نصّ البيان التالي: "نظرًا لما يمرّ به السوق الدرامي لعام 2018 من متغيرات وارتباك، ونظرًا لأن مسلسل بحجم (منطقة محرمة) كعمل كبير يجب أن يخرج بصورة تليق بصنّاع العمل ككل وتليق بالمشاهد العربي، وبما يُرضي طموح الشركة بخروج أول عمل لها بشكل يحترم الجمهور العربي ويستطيعون متابعته بشكل أكبر وأفضل، وينافس أهم الأعمال الدرامية، قرّرت الشركة تأجيل العمل للموسم الدرامي خارج شهر رمضان المبارك، وتَعد السادة المشاهدين بعمل يحترمهم ويمتّعهم".

وأضاف البيان: "كما تشكر الشركة جميع من يعملون أو عملوا بمسلسل “منطقة محرمة” على كل الجهد الذي بُذل وسيبُذل، سواء خلف الكاميرات أو أمامها، وعلى لقاء بعد عيد الفطر المبارك باذن الله".

يُذكر أن مسلسل "منطقة محرمة" يشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوي كل من محمود عبد المغني، إنجي شرف، أمل بوشوشة، نهى عابدين، محمد كيلاني، أميرة هاني، وغيرهم، وهو من تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير.
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