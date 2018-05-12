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سامح عاشور: تواصلنا مع الداخلية بشأن المحامي المقبوض عليه في السعودية

السبت 12/مايو/2018 - 06:24 م
سامح عاشور: تواصلنا مع الداخلية بشأن المحامي المقبوض عليه في السعودية
سامح عاشور - نقيب المحامين
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منى صموئيل
 
شدد سامح عاشور نقيب المحامين، على اهتمام النقابة بقضية المحامي هشام الدمدراش من مدينة المنصورة، والذي قبض عليه بالمملكة العربية السعودية، في مطار جدة.

وكشف "عاشور" خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة اليوم السبت، بنادي المحامين في المعادي، أن النقابة طالبت وزارة الداخلية بالتواصل مع نظيرتها السعودية، والحصول على بيان بالتهم الموجهة للمحامي، وتمكين هيئة دفاع بحضور التحقيقات معه أو والإفراج عنه، أيهما أيسر.

المزيد عن: مدينة المنصورة في المطار سامح عاشور نقيب المحامين المحامي هشام الدمدراش السعودية
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