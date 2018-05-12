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للعروس.. أساليب مبتكرة لاستخدام "الماسكرا"

السبت 12/مايو/2018 - 06:21 م
للعروس.. أساليب مبتكرة لاستخدام الماسكرا
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إذا كنتِ عروس جديدة يمكنِ أن تعرفي الحيل الجديدة وكل ما هو مبتكر لتعرفينه لكي لا يقف أمامكِ شيئًا ولا تحتاجين لأحد وخاصة في وضع الميك أب، وإليكِ عزيزتي بعض الحيل البسيطة لاستخدام الماسكرا:-

1- الـ ايلاينر: 
إذا صودف أن الآي لاينر قد جف ولا تملكين اي طريقة لاحضار جديد في هذه اللحظة بالذات، فالحل سهل، يكفي ان تغمسي ريشة الـ ايلاينر في عبوة الماسكرا

2- شعرة بيضاء: 
إذا رأيت شعرة بيضاء مزعجة حول جبينك أو في حاجبيك، فاستخدمي ريشة الماسكرا يكفي ان تمرريها بلطف على حاجبيك لتخفي اي شوائب غير مرغوب فيها، هنا لا بد من الاشارة الى ان الماسكرا التي تطوّل الرموش تبقى افضل من تلك التي تمنح حجما اكبر للرموش، اذ ان هذه الاخيرة قد تجعل حاجبيك يبدوان سميكين جداً.

3- حاجبين غير كثيفين: 
إذا كنت تعانين من عدم كثافة حاجبيك بما يكفي، حاولي تمرير الماسكارا التي تطوّل الرموش، عليهما بنعومة ولطف. بهذه الطريقة، تمنحين حاجبيك مظهرا اكثر كثافة، إذا أردت نتيجة طبيعية، يمكن استخدام الماسكارا البنية بدلا من تلك السوداء الداكنة، إنما هذا يعتمد على لوني شعرك وبشرتك.
المزيد عن: طريقة عمل حيل مبتكرة اي لاينزر العروس الرموش الاي لاينر
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