هل يرحل نجمي الأهلي إلى الدوري السعودي ؟





دخل ثنائي الأهلي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي دائرة إهتمام بعض الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تألقهما مع الأهلي في الموسم المنقضي.

وأفادت أنباء أن الثنائي أزارو وأجايي يمتلكان عرضين سعوديين للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتواصل مسئول سعودي خلال الأيام الماضية مع اللاعبين عبر وسيط قبل إرسال العرضين بصفة رسمية للأهلي للحصول عل خدمات اللاعبين في فترة الانتقالات الحالية.

ويعاني الثنائي أزارو وأجايي من الإصابة حاليًا ويغيبان عن المشاركة في مباريات الأهلي.