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متحدث "المترو" عن الشغب بالمحطات: "هما 15 شخص من أعداء الوطن" (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 06:21 م
متحدث المترو عن الشغب بالمحطات: هما 15 شخص من أعداء الوطن (فيديو)
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رقية جمال
 
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة المترو، إن موضوع زيادة التذكرة ليس وليد اللحظة، ولكن الحكومة مهدت للمواطنين، بأنه فور الانتهاء من بوابة التذاكر ستزيد الأسعار حسب المحطات، لافتا إلى أن حركة المترو تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد في المحطات سوى بعض التكدسات بين المواطنين، بسبب عدم معرفة البعض بالزيادة الجديدة في أسعار التذاكر.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أن ماحدث في حلوان، هو تجمهر لعدد لا يتخطى الـ15 شخصًا، من أعداء الوطن الرافضين للقرار، ومروجي الشائعات واستغلال الأوضاع من الإخوان وما حدث في محطة المرج، هو مجرد تدافع لبعض الشباب من فوق الماكينات دون تذاكر بالمرج، مشددًا على أنهم سيدفعون غرامة 50 جنيهًا في محطات الخروج؛ لأنهم لن يستطيعوا الخروج، مُضيفا:"أي شخص هيعدي من غير تذكرة هيدفع غرامة" مؤكدًا أن هناك تواجدًا أمنيًا في جميع المحطات بصفة يومية.

وناشد، الموظفين والمترددين على المترو بصفة يومية، بعمل اشتراك تخفيفًا للأعباء، مؤكدا أن وزارة النقل وشركة المترو أوصتا بعدم المساس بإشتراكات الطلاب وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن، مؤكدًا أن اشتراكات هذه الفئات ثابته، حيث أن اشتراك الطلاب فئتان إحداهما بـ33 جنيها، والأخر 41 جنيها لمدة 3 أشهر، بما يعادل 18 قرشا سعر التذكرة الواحدة، وأسعار اشتراك ذوي الإحتياجات الخاصة ما بين 22 جنيها إلى 27 جنيها، وكبار السن 135 جنيها، أما الموظفين 360 جنيها للمرحلة الأولى وهي عددهم 8 محطات.

ونوه، إلى أن الزيادة ستوجه إلى صيانات المحطات وقطع الغيار للحفاظ على مرفق مترو الانفاق، لافتا إلى أن الخط الأول يحتاج تطوير كامل بداية من القضبان حتى الشبكة الكهربائية حتى تستطيع تحمل ادخال قطارات جديدة.
المزيد عن: وزارة النقل مترو الأنفاق زيادة تذكرة المترو التوك شو أخبار مصر
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