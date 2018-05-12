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85 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات "الإعدادية" في 534 لجنة بالبحيرة

السبت 12/مايو/2018 - 06:21 م
85 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية في 534 لجنة بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تنطلق غدًا الأحد، امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، حيث يؤدي عدد 85 ألف و191 طالب وطالبة، الامتحانات في عدد 534 لجنة علي مستوي 18 إدارة تعليمية.

وأكد الأستاذ محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن عدد المراقبين بلغ 1287 مراقب وعدد الملاحظين 9657 ملاحظ وعدد المعاونين 1930 معاون، كما أكد على جاهزية جميع اللجان لبدء الامتحان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوي والتعامل معها خلال فترة الامتحان، كما تم تشكيل غرف عمليات مماثلة في كل إدارة تعليمية.
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