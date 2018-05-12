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إحالة حكم نهائي كأس خادم الحرمين فهد المرداسي للمباحث الإدارية

السبت 12/مايو/2018 - 06:17 م
إحالة حكم نهائي كأس خادم الحرمين فهد المرداسي للمباحث الإدارية
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الفجر السعودي
 
أصدر الإتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه بسبب شبهات واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة.

هذا وقد تم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة ويساعدة جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع. حسب صحيفة "سبق"

‏⁧‫ونشرت جريدة "الرياضية" عن مصادر خاصة، أن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والثبوتات، ‏⁧وطلبت الجهات المسؤولة من رئيس النادي الذي أبلغ عن اتصالات الحكم، مسايرة الحكم والخوض في الموضوع أكثر، للاثبات أو النفي، وتم ذلك الاتفاق بالمسايرة، حتى طلب الحكم في النهاية مبلغ مالي من رئيس النادي.


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