فتاة تحاول الانتحار من أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

أقدمت فتاة على الانتحار بالقفز من على كوبري ستانلي بالإسكندرية، اليوم السبت، وذلك قبل أن يتمكن أحد الصيادين الذي تصادف وجوده بالقارب الذي يستقله من إنقاذها.



تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من الصيادين بقيام فتاه بالقفز من اعلى كوبرى ستانلى محاولة الانتحار.



انتقل على الفور رجال المباحث باشراف العميد هشام سليم رئيس المباحث الجنائية، وتم نقل الفتاه للمستشفى لتلقى العلاج وتم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

