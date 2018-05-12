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توريد 254 ألف و205 طن قمح بشون وصوامع البحيرة

السبت 12/مايو/2018 - 06:16 م
توريد 254 ألف و205 طن قمح بشون وصوامع البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 254 ألف و205 طن، كما تم الانتهاء من حصاد 326 ألف و364 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ360 ألف فدان.

ووجهت محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة، لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
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