تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية بالزيتون.





البداية أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبتهم القوة المرافقة تمكن من ضبط كلا من محمد زكي عوض بيومي، 22 سنة، عاطل ومقيم 33 شارع الشيخ مليك دائرة قسم شرطة المرج "دون السوابق"، وإسلام خالد حلمي، 19 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان "دون السوابق" حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ط ج 1749 ماركة دايون " بدون تراخيص " وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى إسلام عمرو سليم قطب، 23 سنة، عامل ومقيم 3 شارع مهاد صبري دائرة القسم، باستدعائه تعرف علي الدراجة البخارية واتهمهما بسرقتها وأضاف بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة بعد.





تحرر عن ذلك اللازم.





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بذات الأسلوب وأضافا بارتكابهما 5 حوادث سرقة دراجات بخارية علي النحو التالي:





سرقه دراجة بخارية بدون لوحات معدنية صيني الصنع ملك المدعو/ محسن محمد شلبي سن 35 عامل ومقيم محطة الأتوبيس ـ دائرة قسم شرطة المرج

سرقه دراجة بخارية بدون لوحات معدنية صيني الصنع ملك المدعو/ محمود رضا محمد عبد الحميد سن 20 عامل ومقيم 7 شارع إبراهيم الدسوقي ـ دائرة قسم شرطة المطرية

سرقه دراجة بخارية بدون لوحات معدنية صيني الصنع ملك المدعو/ اشرف حسن رمضان سن 36 عامل ومقيم شارع الصحة ـ دائرة قسم شرطة المطرية

سرقه دراجة بخارية بدون لوحات معدنية صيني الصنع ملك المدعو/ محمود جمال عاشور سن 29 صاحب محل ومقيم 4 شارع احمد إسماعيل ـ دائرة قسم شرطة المطرية

سرقه دراجة بخارية بدون لوحات معدنية صيني الصنع ملك المدعو/ محمد محمود احمد حسن سن 18 عامل ومقيم شارع الشيخ منصور ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج





تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.





تحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة.