صحيفة روسية: تركيا تدرس الانسحاب من حلف الناتو المهدد بالانهيار

قالت صحيفة "برافدا ريبورت" الروسية، اليوم إنّ تركيا تدرس الانسحاب من حلف الأطلسى "الناتو"، حيث تواصل العلاقات تدهورها، مضيفة أنّ انسحاب أنقرة من الحلف الذى تقود الولايات المتحدة، سيؤدى إلى انهياره.





وحذّر وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، من أنّ أنقرة ستردّ بإجراءات ثأرية فى فرض عقوبات أمريكية بمنع صادرات السلاح لتركيا، رداً على محاولة الأخيرة شراء سلاح من روسيا.





وأشار أوغلو، إلى أنّ القرار الأمريكى يستهدف مقاتلات اف-35 من الجيل الخامس، والتى وعدت واشنطن ببيعها لأنقرة، إلاّ مساعى شراء منظومة اس-400 من قبل أنقرة يعقّد من العلاقات الأمريكية-التركية.





كما أدان أوغلو، محاولات الناتو للسيطرة على تركيا وانتهاك سيادتها وتقييدها، مؤكداً أنّ بلاده مستقلة لا تقبل الإملاءلا الخارجية، وأن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن تركيا.