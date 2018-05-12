"عمومية قضايا الدولة" توافق على ترقيات درجتي نائب ووكيل هيئة

وافقت الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، على حركة الترقيات لمنصبى نائب ووكيل رئيس الهيئة خلال عام 2008.





وشملت الحركة ترقية 128 مرشحا لدرجة نائب رئيس هيئة، و108 لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة.





وأكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، أن المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة قام خلال الجمعية العمومية، بتكريم عدد من نواب رئيس الهيئة الذين بلغوا السن القانونية ،وذلك لماقدموه من اعمال وخدمات جليلة خلال فترة عملهم بالهيئة.





واشاد رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال الاحتفالية، بالانجازات التى حققتها الهيئة خلال توليه رئاستها، خاصة ما حققه قسم المنازعات الخارجية، والذى جنب خزانة الدولة دفع مليارات الجنيهات لمستثمرين مصريين وعرب واجانب، كما أشاد بجهود قسم المنازعات الداخلية وحجم الانجاز الذى حققه.



