"البيئة": الكشف عن هوية سفينة ألقت خراف نافقة بالبحر الأحمر‎

ذكرت وزارة البيئة، أنه تم الكشف عن هوية السفينة التي ألقت الخراف النافقة في البحر الأحمر بالمخالفة للقانون.









وقالت الوزارة في بيانها، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة قامت بإبلاغ قطاع النقل البحري وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس للإفادة ببيانات وسجل شحنات السفن التي عبرت قناة السويس أو وصلت إلى موانئ البحر الأحمر وخليج العقبة والتي تحمل خرافا خلال الفترة السابقة حتى يتسنى التعرف على السفينة المتسببة بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبالفعل قامت القوات البحرية بالقبض على السفينة واعتراف قبطانها بإلقاء 25 خروف نافق في البحر الأحمر.



