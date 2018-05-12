عاجل.. توجيهات مهمة من "السيسي" لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.





وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض أيضاً خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، خاصة المحطات الكهربائية الثلاث التي أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية في كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.





كما تم استعراض الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة.





وأشار السفير بسام راضى أن الرئيس أكد أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة في كافة أنحاء الجمهورية، ولاسيما بالمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية، كما أعرب عن أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية.



