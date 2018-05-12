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ميول ريتا أورا الشاذة جنسيا تتجسد في أغنية جديدة (فيديو وصور)

السبت 12/مايو/2018 - 04:59 م
ميول ريتا أورا الشاذة جنسيا تتجسد في أغنية جديدة (فيديو وصور)
ريتا أورا
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الفجر الفني
 
كشفت المغنية وكاتبة الأغانى البريطانية  "ريتا أورا"، فى أحدث كليب لها بعنوان "Girls" عن ميولها الجنسية الشاذة، وقد اعترفت خلال كلمات الأغنية أنها ثنائية الجنس ولا تخفى هذا على أحد، والأغنية من تأليفها وغنتها بالتعاون مع "كاردى بى" و"بيبى ريكسا" و"شارلى إكس سى إكس"، وتم طرح الأغنية على موقع الفيديو "يوتيوب"، لتحصد أكثر من مليون مشاهدة منذ نشرها مساء الجمعة.
 

تضمنت أغنية "ريتا"، بعض الكلمات التى تعبر عن ميولها الجنسية، حيث قالت: "أحيانا أريد فقط أن أقبل الفتيات" و"كلنا يعرف أننى ضد الاتجاه الواحد.. أنا منفتحة العقل" و"أنا مقسمة 50:50.. ولن أخفى هذا أبدا.. يجب أن تعرفوا".. وغيرها من العبارات الدالة على كونها ثنائية الجنس.


"ريتا أورا" البالغة 27 عاما لديها صديق هو "أندرو ويات"، وشرحت لمجلة "بيبول" قصة أغنيتها الجديدة، وأشارت إلى أنها ألفتها قبل عامين فى لندن مع فريقها، ولم تفكر فيها كثيرا فى ذلك الوقت وتركتها إلى أن وقعت فى أيدى "كاردى بى"، التى أحبتها، وقررت غنائها.

 

ميول ريتا أورا الشاذة جنسيا تتجسد في أغنية جديدة (فيديو وصور)
ميول ريتا أورا الشاذة جنسيا تتجسد في أغنية جديدة (فيديو وصور)
ميول ريتا أورا الشاذة جنسيا تتجسد في أغنية جديدة (فيديو وصور)
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