دمج "صيدناوي" في "بيع المصنوعات" فى كيان واحد

وافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركتي بيع المصنوعات المصرية وصيدناوي، اليوم السبت، على دمج الشركتين قي كيان جديد تحت اسم "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات"، على أنة تبقى تحت مظلة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.





وقررت الجمعية غير العادية، تعيين محمد عنارة، رئيسا لمجلس إدارة الكيان الجديد وعضوا منتدبا له، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 6 أعضاء بدلا من أربعة.





وقال عنارة، لمصراوي، اليوم، إن دمج الشركات يأتي ضمن اتجاه وزارة قطاع الأعمال العام، لمساعدة الشركات المتعثرة بالإضافة إلى تقليص عدد الشركات العاملة في نفس المجال.





وأضاف أن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من أجل زيادة تمثيل الشركتين قي مجلس الإدارة الجديد، مؤكدا الحفاظ على حقوق العاملين في الشركتين والبالغ عددهم 2300 عامل.





وقال رئيس مجلس إدارة صيدناوي وبيع المصنوعات، إن قرار الدمج سيلغي الخسائر المتوقعة لشركة صيدناوي خلال العام المالي الجاري "الدمج يعني توحيد القوائم المالية للشركتين.. نأمل أن تغطي أرباح بيع المصنوعات خسائر صيدناوي".





وفي حين تنتظر صيدناوي، التي ستندمج في بيع المصنوعات- خفض خسائرها من 5.4 مليون جنيه العام المالي الماضي إلى خسائر بقيمة 4 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، تستهدف شركة بيع المصنوعات زيادة أرباحها من 8.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 9.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.