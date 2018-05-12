"خريجي الأزهر" توزع 1000 كرتونة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

وصلت قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لمحافظات الصعيد، إلي محافظة الأقصر، وبدأت في توزيع المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان بالتعاون مع جمعية خير بلدنا والبيت المحمدي، حيث قامت بتوزيع عدد 1000 كرتونه رمضانية على ألأهالي والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بساحة الشيخ الطيب مركز اسنا وعدد من مراكز المحافظة تحت إشراف الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة بمحافظة الأقصر.





كما شمل نشاط القافلة توزيع عدد من الملابس علي الأطفال الأيتام مهداة من بيت الزكاة والصدقات المصري كذا توزيع مجلة نور على الأطفال وتنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية حول وسطية الدين الإسلامي الحنيف وكيفية تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والاستعداد لشهر رمضان المبارك.



