"البيئة": نفوق 6 خراف بالبحر الأحمر‎

قالت وزارة البيئة، بشأن العثور على خراف نافقة بالبحر الأحمر، إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة الماضية تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً من أحد المراكب التي تمارس أنشطة الغوص بين جزيرتي الجفتون الكبرى والجفتون الصغرى أمام مدينة الغردقة يفيد بالعثور على عدد من الخراف النافقة على مسافات متباعدة من المرجح انه قد تم إلقائها من إحدى السفن العابرة بالقرب من تلك المنطقة.





وفور تلقي البلاغ تم التنسيق بين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وتم تشكيل فريق بحثي مشترك من محميات البحر الأحمر ومارينا الغردقة وطبيب بيطري من مديرية الطب البيطري والتوجه إلى موقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لإبلاغ اللجنة الجغرافية لشركات البترول لمراقبه المنطقة بواسطة طائرات الخدمة التي تعمل بالمنطقة والإبلاغ الفوري في حالة ظهور خراف نافقة بنطاق الشركات والعمل على انتشالها.





وتبين من المعاينة وجود عدد 6 جثث لخراف نافقة في حالة تعفن ومجهولة الهوية بسبب إزالة علامات التعريف بها قبل إلقائها في البحر، وقد تعذر سحب الجثث إلى لنشات المحميات لدفنها دفن آمن نظرا لامتلائها بالماء وتعفنها مما إدى إلي زيادة كبيرة بوزنها.





وبناء عليه تم طلب المساعدة من القوات البحرية لانتشال الخراف إلا أنها لم تتمكن من انتشال الخراف خوفا من تفسخ جثثها إلى أشلاء يصعب جمعها وهو ما قد يمثل عامل جذب لأسماك القرش إلى منطقة أنشطة الغوص فتم سحب الخراف إلى أحد الشواطئ وتمت عملية الدفن الآمن لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة حتى آخر ضوء ليوم الجمعة.



