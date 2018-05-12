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جنايات الإسماعيلية تقضي بالمؤبد لأب هتك عرض طفلته

السبت 12/مايو/2018 - 05:08 م
جنايات الإسماعيلية تقضي بالمؤبد لأب هتك عرض طفلته
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هشام إسماعيل
 
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستار، وحسام حسن، بالسجن المؤبد لأب متهم بهتك عرض طفله ومواقعته جنسيا فى الجناية رقم 1379 لسنة 2017 جنايات مركز القنطرة شرق والمقيدة برقم 1417 لسنة 2017 كلى الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير مباحث الإسماعيلية، بلاغا من "هـ.ع. ا 45 سنة ربة منزل مقيمة دائرة مركز الإسماعيلية ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز القنطرة شرق، تتهم فى بلاغها زوجها "س.س.س" بممارسة الجنس واللواط مع نجلهما "ن" 13 سنة.

وأضافت الزوجة المبلغة فى بلاغها أنها لاحظت الهزلان على جسد ابنها الطفل الصغير منذ عدة أشهر، وأخذت تراقب طفلها إلى أن اكتشفت الكارثة والتى لا يصدقها عقل ولا دين، وأوضحت أن زوجها كان يمارس الجنس مع نجلهما الطفل رغم زواجه بأخرى غيرها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1379 لسنة 2017 جنح القنطرة شرق.

ودلت تحريات فريق البحث أن الزوج متزوج من زوجتين، الأولى مقدمة البلاغ والأخرى تدعى "ف.ص.م" ولديه أبناء، تمت مناقشة الطفل المعتدى عليه من والده، وأدلى لفريق البحث بتفاصيل تعدى والده عليه جنسيا وأن ذلك يحدث معه منذ فترة طويلة.
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