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الهاتف "iPhone X" يحصل على دعم فيديوهات HDR على اليوتيوب

السبت 12/مايو/2018 - 05:01 م
الهاتف iPhone X يحصل على دعم فيديوهات HDR على اليوتيوب
iPhone X
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يجري حاليا إصدار ميزة جديدة لليوتيوب على هواتف iPhone X، وهذه الميزة المعنية هنا هي دعم محتوى HDR. وأوضح المئات من ملاك iPhone X أنه أصبح بإمكانهم الآن مشاهدة فيديوهات HDR المتاحة على منصة اليوتيوب.

للوصول إلى هذه الميزة الجديدة، فكل ما عليك القيام به هو البحث عن فيديو بمعيار HDR، وتوجه بعد ذلك إلى قائمة النقاط الثلاث في أعلى اليمين والتي تظهر عندما تنقر في أي مكان على الفيديو، وقم بعد ذلك بالضغط على خيار الجودة "Quality"، وأخيرًا تأكد من أن الفيديو المعروض يتم قراءته بمعيار 1080p60 HDR أو أي دقة أخرى تريدها.

مع هذا، إستطاع الهاتف iPhone X الإنضمام إلى قائمة تتضمن حاليا أجهزة مثل Galaxy S8 و Google Pixel و LG V30 و Xperia XZ Premium. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير تفيد بأن هذه الميزة غير متوفرة حاليا في أحدث الطرازات من لوحيات iPad Pro.
المزيد عن: يوتيوب مشاهدة فيديوهات تكنولوجيا ايفون التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية iPhone X HDR
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