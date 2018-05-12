أمين جدة: بدء العمل بتقاطع التحلية مع طريق المدينة في شوال

كشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، عبر "تويتر" عن توقعاته ببدء العمل في تهيئة موقع مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة في شهر شوال المقبل.





وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت في وقت لاحق عن صدور الموافقة على تنفيذ نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع تقاطع طريق المدينة المنورة "شرق – غرب"، ويتضمن مسارين في كل اتجاه. وفق صحيفة "سبق"





ويهدف المشروع إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بتكلفة تقديرية بلغت 240 مليون ريال وبتكلفة بعد الطرح بلغت 265 مليون ريال.





ويعد محور طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز الرابط بين الشرق والغرب، وقد تم تحرير معظم تقاطعاته إلا أن تقاطعه مع طريق المدينة المنورة يعد عنق الزجاجة بشبكة طرق مدينة جدة، حيث تصل كثافة الحركة المرورية الداخلة للتقاطع إلى ما يزيد عن 15 ألف مركبة في وقت الذروة.





وتتضمن الفوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع تحريراً كاملاً للحركة بين الشرق والغرب، تقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، تقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة، تقليل التأثير السلبي على البيئة "التلوث والضوضاء" وتقليل المعاناة على مستخدمي التقاطع السطحي.





وقد تمت ترسية المشروع على شركة سعودية، ويتوقع أن يستمر العمل حوالي ثلاث سنوات.





ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى استخدام الطرق البديلة عند بدء المشروع، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



