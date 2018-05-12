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رئيس سموحة يطالب مجلس النواب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم

السبت 12/مايو/2018 - 05:01 م
رئيس سموحة يطالب مجلس النواب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم
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أحمد الهواري
 

قام المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بتقديم طلب إحالة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتحويله للجنة القيم بمجلس النواب بسبب تجاوزاته وجلاء نص الطلب كالتالي:


 


فرج عامر

طلب بشأن إحالة العضو/ مرتضي منصور
للجنة القيم لمخالفته المادة 29 من اللائحة

معالى الرئيس/ د. على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية إجلال وتقدير

أرجو من سيادتكم أن تصدر قراركم بإحالة النائب/ مرتضي منصور للجنة القيم لمخالفته المادة 29 من اللائحة

حيث أن النائب/ مرتضي منصور قام بالإدلاء بتصريحات إعلامية تشكل جريمة سب وقذف وتشهير بشخصي وكرئيس لجنة الشباب والرياضة، حيث أذاع فيديو مصور تعرض فيه بالسب والقذف والتشهير وذكر عبارات نابية لا تليق بنائب وبرجل قانون.


فالنائب/ مرتضي منصور اعتاد السباب والتعدي بالعبارات والألفاظ التى لا تليق برجل يدعي انه مستشار قانوني ويدعي انه يحترم القانون، وهو أول من ينتهكه.


أضف إلى ذلك أن سيادتكم وفى أكثر من مناسبة قد نبهته إلى احترام القانون واحترام هيبة البرلمان والكف عن السباب وتوجيه الاتهامات إلى زملائه النواب.... إلا انه لم يمتثل إلى توجيهات سيادتكم.


كما أن النائب/ مرتضي منصور صاحب عدد تاريخي فى بلاغات رفع الحصانة عنه كونه دائم التهكم والسب والقذف، لكن حينما يصل الأمر إلى اهانة البرلمان واهانة نوابه من خلال نائب اخر... فلا مجال سوى الرجوع لسيادتكم لرفع ما تعرض له البرلمان من انتهاك لهيبته وكرامته.


لذلك
اطلب من سيادتكم إحالة النائب/ مرتضي منصور إلى لجنة القيم لإخلاله بالمادة 29 من اللائحة، حيث أن ما اقترفه يعد على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وأيضا المبادئ الأساسية للمجتمع المصري، كما يعتبر إخلالا بواجبات العضوية التي تقضي احترام هيبة البرلمان واحترام المواطن المصري، حيث أن هذا التصريح يعد اهانة لمجلس النواب الموقر.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير ،،،


مقدمه
النائب/ محمد فرج عامر
رئيس لجنة الشباب والرياضة

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