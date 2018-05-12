تموين السويس يضبط طن وربع عسل مجهول المصدر بمصنع بالجناين (صور)

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط طن وربع كيلو عسل مجهول المصدر داخل مصنع بمنقطة الحسنى بحي الجناين.



وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد وردت اليه معلومات تفيد بقيام احد المصانع باحد المنازل بحى الجناين بتصنيع العسل ولكن غير مدون عليها اى بيانات تفيد مصدره.



وبناءا عليه شكل اللواء خالد ابراهيم، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، حملة تموينية اشراف عليها العميد محمود عيد، رئيس ادارة البحث الجنائى بالمديرية وقادها العقيد عبد السميع شاهين، رئيس مباحث التموين الى المصنع المذكور.



وبالفحص الحملة التموينية والتى شارك فيها مفتشى التموين محمد عبد الوهاب وعلى عبد الله، تبين وجود 1400 برطمان عسل يزن الواحد كيلو باجمالى طن وربع غير مدون عليها اى بيانات تجارية أو تاريخ انتاج.



كما تمكنت الحملة من ضبط 20صفيحة مادة مولاس المستخدمة فى صناعة العسل تزن الواحدة 20 كيلو غير صالحة للاستهلاك الادامى، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين واحالتها الى النيابة العامة التى أمرت بسحب عينات لتأكد من صلاحية المضبوطات.