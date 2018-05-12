سبوتنيك: أمريكا وإسرائيل أعلنتا الحرب ضد إيران بالفعل

أكدّ خبراء لوكالة سبوتنيك الروسية، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا الحرب ضد إيران بالفعل، وذلك فى ضوء التوترات المتصاعدة بالمنطقة.





وقال الباحث بشؤون السياسة العلاقات الدولية، أوزدمير أكبال، إن ذوبان الجليد فى العلاقات بين أمريكا وإيران خلال حربهما ضد تنظيم داعش انتهى، أمّا الأن اتجهت واشنطن، بعد الحصول على دعم حلفائها المناهضين لطهران، مثل إسرائيل والسعودية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طهران.

"وأصبح الاتفاق النووى الإيرانى، أكثر المواضيع التي انتقدت منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه، وخلال الحرب ضد الإرهاب ، توصلت الولايات المتحدة وروسيا وإيران إلى اتفاق ضمني بشأن مواجهة داعش.

ووفقا للباحث، أنّ تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران جاء بعد تلاشى التهديد من جانب الجماعة الإرهابية، ووضع الغرب نظام بشار الأسد على رأس أولوياته، كما أعلنت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النوى الإيرانى بسبب معارضة حلفائها للنفوذ الإيرانى المتزايد فى المنطقة.

ومن جانبه، شدّد المحلل العسكرى والاستراتيجى التركي نعيم بابروغلو، على أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن وتل أبيب تشير إلى أن الطرفين قاما بحملة ضد إيران.

ووصف ترمب إيران مؤخراً بأنها داعمة للإرهابيين، وبناء على ذلك، فإن الولايات المتحدة قد بدأت الحرب ضد إيران، وتهدف واشنطن إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية داخل إيران باستخدام العقوبات والقيود الاقتصادية في مجالات أخرى، وبمعنى أخر ستسعى لإضعاف طهران من الداخل، وفقاً للمحلل.