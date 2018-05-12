ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سبوتنيك: أمريكا وإسرائيل أعلنتا الحرب ضد إيران بالفعل

السبت 12/مايو/2018 - 05:01 م
سبوتنيك: أمريكا وإسرائيل أعلنتا الحرب ضد إيران بالفعل
ترامب وبنيامين نتنياهو- أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

أكدّ خبراء لوكالة سبوتنيك الروسية، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا الحرب ضد إيران بالفعل، وذلك فى ضوء التوترات المتصاعدة بالمنطقة.


وقال الباحث بشؤون السياسة العلاقات الدولية، أوزدمير أكبال، إن ذوبان الجليد فى العلاقات بين أمريكا وإيران خلال حربهما ضد تنظيم داعش انتهى، أمّا الأن اتجهت واشنطن، بعد الحصول على دعم حلفائها المناهضين لطهران، مثل إسرائيل والسعودية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طهران.

 

"وأصبح الاتفاق النووى الإيرانى، أكثر المواضيع التي انتقدت منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه، وخلال الحرب ضد الإرهاب ، توصلت الولايات المتحدة وروسيا وإيران إلى اتفاق ضمني بشأن مواجهة داعش.

 

ووفقا للباحث، أنّ تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران جاء بعد تلاشى التهديد من جانب الجماعة الإرهابية، ووضع الغرب نظام بشار الأسد على رأس أولوياته، كما أعلنت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النوى الإيرانى بسبب معارضة حلفائها للنفوذ الإيرانى المتزايد فى المنطقة.

ومن جانبه، شدّد المحلل العسكرى والاستراتيجى التركي نعيم بابروغلو، على أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن وتل أبيب تشير إلى أن الطرفين قاما بحملة ضد إيران.

 

ووصف ترمب إيران مؤخراً بأنها داعمة للإرهابيين، وبناء على ذلك، فإن الولايات المتحدة قد بدأت الحرب ضد إيران، وتهدف واشنطن إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية داخل إيران باستخدام العقوبات والقيود الاقتصادية في مجالات أخرى، وبمعنى أخر ستسعى لإضعاف طهران من الداخل، وفقاً للمحلل.

المزيد عن: عالم اخبار إيران أمريكا إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 5:30:00 PM