تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين لسرقتهم 500 كيلو حديد تسليح من موقع إنشاءات بالقطامية.





البداية أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة إسكان الشباب دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من جمال عبد الناصر عبد المريد، 19 سنة، عاطل ومقيم عزبة بلال دائرة قسم شرطة الشرابية، ومحمود عبد المريد أحمد، 20 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، وعمر حمادة عباس احمد سن 18 عاطل ومقيم بذات العنوان، وجميعهم دون السوابق، حال استقلالهم السيارة رقم "ص أ ط 1344" نصف نقل "قيادة الأول" محمل عليها كمية من حديد التسليح تزن 500 كيلو جرام.





بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لموقع سكن مصر الكائن لدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".





أمكن التوصل للمجني عليه ويدعى سراج الدين سمير سيد سن 35 مهندس بالموقع ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول

بعرض المضبوطات علي المجني عليه تعرف عليها واتهمهم بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.