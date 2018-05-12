وزير الأوقاف: الشقي من ضيع أوقاته في رمضان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة يجب أن تغتنم في طاعة الله، فالمساجد عامرة، والأجواء مواتية، ورحمة الله واسعة، وهو شهر الطاعة، وشهر الرحمة، وشهر المغفرة، وهو شهر الذكر ومدارسة العلم، وشهر القرآن والعتق من النار، وهو شهر إطعام الطعام، وهو شهر الرحمات والبركات والنفحات.





وقال الوزير: الشقي من ضيع أوقاته في رمضان، والسعيد من اغتنم فرص الخير فيه، فصام وقام وأطعم الطعام وعمل فأتقن وجعل منه شهر عبادة وعمل وإتقان لا بطالة أو تراخ أو كسل .



