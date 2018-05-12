رئيس جامعة الأزهر يهنئ الكليات المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم

هنأ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن المخطط الاستراتيجى للجامعة يستهدف اعتماد جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.





وأعرب - خلال زيارته للكليات اليوم عقب عودته من جولة خارجية بصحبة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر - عن سعادته الغامرة باعتماد أربع كليات جديدة بجامعة الأزهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، معلنا أن اعتماد الكليات جديدة يعد إضافة مهمة حقيقية تضاف لرصيد الجامعة بعد حصول 8 كليات على الاعتماد من قبل.





وقال رئيس جامعة الأزهر، إن الكليات الحاصلة على الجودة بالجامعة قد استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيرا إلى أن هناك كليات أخرى بالجامعة تقترب من الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد.





وأكد أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمي في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.





جدير بالذكر أن الكليات الأربع التي تم اعتمادها هى كليات اللغة العربية بالقاهرة والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وقد قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة بزيارة الكليات الثلاث بالقاهرة مقدما لها التهنئة بحصولها على الاعتماد.



