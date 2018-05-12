عباس شومان: الهجوم على الأزهر هي محاولات يائسة للنيل من الإسلام

افتتح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فرع إدارة طهطا التعليمية الأزهرية وذلك بعد تجديده و افتتاح فرع للجنة الفتوى بالإدارة، وعقب الافتتاح قام وكيل الأزهر بتكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد بمنطقة سوهاج الأزهرية.





وقال وكيل الأزهر خلال الاحتفال، إن مدينة محافظة سوهاج من المحافظات التي يهتم أبنائها كثيرا بالتعليم الأزهري، وخاصة مدينة طهطا التي تخرج منها الكثير من العلماء في كافة التخصصات.





وأشاد وكيل الأزهر بجهود رجال الخير من أبناء مدينة طهطا الذين ساهموا في التجديدات الخاصة بإدارة طهطا التعليمية، وتجهيز مقر لجنة الفتوى بها ليستقبل المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك، مجددا استنهاضه همم رجال الأعمال من أبناء مدينة سوهاج للمساهمة في إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة وافتتاح كليات عملة تسهم في تعليم أبناء المحافظة وخاصة الفتيات، مؤكدا أن المساهمة في دعم التعليم من أعمال الخير التي يدوم أجرها لصاحبه.





وتناول وكيل الأزهر في كلمته الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، من أجل خدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض، منوها بزيارة شيخ الأزهر الأخيرة لإندونيسيا وسنغافورة وبروناي والتي لقي الأزهر فيها تكريما غير مسبوق، وهو ما يؤكد مكانة مصر في العالم بفضل قوتها الناعمة وهي الأزهر الشريف.





وأكد كيل الأزهر، أن الهجوم على الأزهر الشريف من قبل بعض المنتسبين للإسلام اسما أو من غير المسلمين هي محاولات يائسة للنيل من الإسلام والمسلمين؛ لأنهم يدركون أن الأزهر ومصر عقبة كبيرة في مسعاهم لتدمير الإسلام، فالهجوم على الأزهر هدفه مصر الوطن العصي عليهم دائما بإذن الله، وستبقي مصر بحفظ الله وقوة جيشها وشرطتها وبجهود علماء الأزهر، ورجال الدين المسيحي في الحفاظ على النسيج الوطني من خلال جهود بيت العائلة مقبرة لكل صاحب فكر متطرف، وسيبقي الأزهر حائط صد منيع أمام تلك المحاولات اليائسة ومسكين من يتوهم أنه يستطيع النيل من الأزهر .



