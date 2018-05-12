"البحوث الإسلامية" يواصل تنظيم دورات لمراجعة المقررات الدراسية للوافدين

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية والكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تنظيم دورة لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث بدأت الدورة بمناهج كلية اللغة العربية وبمشاركة فعّالة من جانب الطلاب، ثم عُقدت هذه المراجعة لطلاب كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والدعوة.





وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع مستمر في عقد هذه الدورات ضمن أنشطته المتنوعة والموجهة للطلاب الوافدين لدعم مستوياتهم التعليمية خلال فترة الدراسة، وبالاستعانة بأساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر المختلفة.





أضاف الأمين العام أن الطالب الوافد يمثل النموذج الأزهري في بلاده وبالتالي فإن إعداده الإعداد الجيد في مختلف المجالات العلمية أمر لا غنى عنه، ولذلك فإن المجمع حريص على دعم هؤلاء الطلاب علميًا شكلاً ومضموناً بما يحافظ على انتماءهم للمنهج الأزهري الوسطي، ويحول دون أية محاولات لاستقطابهم والتلاعب بعقولهم.



