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مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 04:52 م
مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)
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سالى رضوان
 
شهدت مدينة طلخا اليومالسبت جوله تفقديه شنها للواء محمد حجى مساعد وزير الداخليه مدير أمن الدقهليه لمتابعة عمليه نقل موقف شربين من داخل المدينة الى موقف طلخا الجديد.

رافقه العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهليه، العقيد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهليه والمقدم شريف أبو شعيشع رئيس مباحث مرر الدقهلية.

وشدد حجى على متابعه خطوط سير سيارات السرفيس وتوفير السيارات لتلافى الزحام خلال شهر رمضان.

ووجه حجي لمدير المرور بوضع الخدمات المرورية المناسبه للحد من الكثافه المروريه والسيطره عليها، وتركيب المزيد من العلامات والارشادات المرورية المضيئة بالمدينة ومدينة المنصورة.
مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)
مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)
مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)
مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنيه بطلخا (صور)
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