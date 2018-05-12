غرق طفلتين في ترعة بقنا أثناء نزولهن للصيد

قام أهالي قرية الحامدية بدشنا، شمال محافظة قنا، بانتشال جثماني طفلتين لقيا مصرعهما في ترعة لعدم إجادتهما السباحة.



وتلقي اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انتشال جثامين دعاء لطفي، ونجلاء عبدالكريم، طفلتين بقرية الحامدية بشرق نيل نجع حمادي، أثناء نزولهن للصيد، وذلك لعدم إجادتهن السباحة، في ترعة الرياح المجاورة للقرية.



تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

