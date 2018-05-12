الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي بعد الكأس



وأكد المصدر بأن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اجرى إتصالات هاتفية بهم وأبلغهم بإرسال عرض رسمي عقب نهائي كأس مصر مع سموحة.



وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين الأهلي والزمالك شفهية فقط ولم تصل لمرحلة الرسمية مشددًا على أن الأهلي في الوقت ذاته هو الأكثر جدية من الزمالك.

كشف مصدر داخل نادي الآسيوطي سبورت عن موقفهم من بيع مهند لاشين لاعب الفريق في الموسم القادم ومفاوضات الأهلي والزمالك.