استعدادا لرمضان.. ضخ مليون و100 أسطوانة بوتاجاز يوميًا



قال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرفة التجارية ان هناك انتظام في معدلات ضخ البوتاجاز إلى مصانع التعبئة والذى يتراوح من مليون إلى مليون ومائة ألف إسطوانة يوميا وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز لتصل إلى أكثر من ٢٠ يوم بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثة أيام وهو ما جعل المخزون الاستراتيجي من البوتاجاز آمن تماما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.



واستبعد "عبد الغفار" ظهور أزمة في البوتاجاز خلال الشهر الكريم نتيجة زيادة المعروض فضلا عن انخفاض الاستهلاك بشكل نسبى وذلك لأن هناك حالة من ترشيد الاستهلاك خاصة بعد إرتفاع سعر إسطوانة البوتاجاز كما أن توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية من ضمن أسباب استقرار سوق البوتاجاز .

وقال ان شهر رمضان الذي سنستقبلة خلال أيام بلا أزمات في البوتاجاز، هذا العام مستبعدا حدوث اختناقات فى الغاز خلال الشهر الكريم لافتا إلى أن أزمات البوتاجاز بلا عودة وان الشهر الكريم سيشهد استقرار غير مسبوق في سلعة البوتاجاز لأنه يتواكب مع فصل الصيف الذى يشهد انخفاض طبيعى في الاستهلاك.



وأضاف "عبد الغفار" أن الشعبة العامة قامت بالتنسيق مع شركة الغازات البترولية التى قامت بالفعل بزيادة الحصص ١٠% لتلبية الزيادة فى الطلب كما قامت الشعبه برفع حالة الطوارئ لرصد أى اختناقات وذلك من خلال الشعب الفرعية في المحافظات حيث يتم التنسيق مع شركة الغازات البترولية لحل المشكلة ويشهد السوق فى الفترة الحاليه حالة من الاستقرار.



