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الوطنية للصحافة: قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي يشعل المنطقة (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 03:41 م
الوطنية للصحافة: قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي يشعل المنطقة (فيديو)
عبدالله حسن
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ندى محمد
 
أكد عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، أن قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مؤشر خطير ينذر بأن الأمور تتجه نحو منحنى غير مطمئن ويؤدي لاشعال المنطقة بشكل غير طبيعي، متابعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متهما بدعم الايرانيين بالأموال والتي يستخدونها في دعم الارهاب وبالتالي كان لزاما عليه اتخاذ هذه القرار.

وأضاف في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك انقساما في الآراء بين الدول الغربية حول قرار ترامب بالانسحاب، خاصة لرفضهم تحركات ترامب في اتجاهات مختلفة بغض النظر عن الشركاء او الحلفاء مما ينعكس بالتوتر في المنطقة والعالم ككل، مشيرا إلى أن القرار يؤثر على مصداقية الولايات المتحدة ومستوى الثقة في العلاقات بينها وباقي الدول وهو واحد من عوامل التوتر السياسي والعسكري.
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