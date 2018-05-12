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في إحدى المنازل بالضاحية الشمالية.. حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ من العملة الصعبة‎

السبت 12/مايو/2018 - 03:40 م
في إحدى المنازل بالضاحية الشمالية.. حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ من العملة الصعبة‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
بناءً على معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم أمس الجمعة 11 ماي 2018، دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس منزل شخص بالضواحي الشمالية للعاصمة.

وبتفتيشه، تم حجز بندقية صيد عيار 16 ومسدس نوع "" و17 إطلاقة تابعة له و13 قطعة نقدية من المعدن الأصفر، وقطعة صغيرة الحجم من الأحجار الكريمة يشتبه في كونها "ألماس" ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ1410 "أورو" و900 "دولار" و200 "فرنك سويسري".

و بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعني.
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