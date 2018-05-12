سلوى محمد علي بين "طايع" و"أرض النفاق"

انتهت الفنانة سلوى محمد علي من تصوير نصف مشاهدها من مسلسلها الجديد "طايع"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل لعام 2018، بمحافظتي القاهرة والأقصر، وتعمل حاليًا على تصوير مشاهدها المتبقية منه.





تجسد "سلوى" ضمن سياق العمل الدرامي، دورًا تراجيديًا مختلفًا عما قدمته سابقًا، حيث إنها تقدم فيه دور أم صعيدية، وهو الأمر الذي جعلها تحضر للدور منذ فترة طويلة، ودفعها للسفر إلى الصعيد؛ لاكتساب مهارة لهجتهم الصعيدية وتأديتها بشكل دقيق، من خلال معايشتاها لأناس صعيدين حقيقين.





مسلسل "طايع" تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي "طايع"، خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، منها تورطه في تهريب الآثار، وهو من بطولة عمرو يوسف، وسلوى محمد علي، ومحمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف محمد دياب، وشيرين دياب، وخالد دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.





وعلى صعيد اَخر، تواصل الفنانة سلوى محمد علي، تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسلها الثاني، المشاركة فيه ضمن موسم الدراما الرمضاني المقبل، "أرض النفاق"، بمشاركة الفنان محمد هنيدي، ونخبة أخرى من النجوم، وهو من تأليف يوسف السباعي، وأحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ومحمد جمال العدل.