وزير الإسكان يكلف بطرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة طرح المرحلة الأولى بوحدات الإسكان المتميز، بمدينة العلمين الجديدة، حيث شدد الوزير خلال تفقده لمشروعات المدينة اليوم، على الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لـ500 وحدة، كمرحلة أولى، وإعداد إعلان طرحها للحجز.





وأوضح الوزير أن الوحدات تبلغ مساحتها نحو 90 م، وكلها كاملة المرافق، تشطيب كامل، وفى منطقة متميزة بالمدينة، وهناك وحدات ستكون جاهزة للتسليم قريبا، أما باقى الـ2000 وحدة ففى مراحل متقدمة من التنفيذ جميعها.







وأشار الوزير إلى أنه يتم أيضا تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة العلمين الجديدة، وبمساحات تصل إلى 125 م للوحدة، والوحدات كلها تشطيب كامل، وفى مناطق متميزة، وسيعلن بدء طرحها للحجز تباعا، هذا بخلاف الوحدات الفاخرة فى منطقة قلب المدينة، التى يتم تنفيذها بمساحات كبيرة تصل إلى 185 م للوحدة، وفى منطقة مطلة على البحر.







كما أعلن الوزير، خلال الزيارة، أن شركة "سيتى إيدج"، التى ستتولى تسويق أبراج مدينة العلمين الجديدة، تستعد هى الأخرى لطرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الفاخرة بالأبراج، والتى تطل على البحر مباشرة، حيث من المقرر خلال الشهر المقبل طرح أول مرحلة من الوحدات، والتى تتراوح مساحاتها بين 100-300 م، وكلها تشطيب كامل على أعلى مستوى، وستعلن الشركة عن تيسيرات فى السداد لمن يرغب فى الحجز.​





