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اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفالية كنيسة العذراء بالزيتون

السبت 12/مايو/2018 - 03:39 م
اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفالية كنيسة العذراء بالزيتون
البابا تواضروس الثاني
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إيريني صفوت
 
يترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية اليوم الثالث بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على ظهورها بكنيستها.

ومن المقرر مشاركة لفيف من الأساقفة وكهنة الكنيسة الصلاة مع البابا تواضروس.

جدير بالذكر أن احتفالية كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، بذكرى مرور خمسين عامًا على تجلي العذراء بالكنيسة ذاتها، انطلقت منذ يوم الخميس وتستمر حتى صباح الأحد.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأحبار الكنيسة والآباء الكهنة إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.

المزيد عن: مصر كنيسة العذراء بالزيتون تجلي العذراء البابا تواضروس
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