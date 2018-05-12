موظف بلدي بقفصة يدلس توكيل بيع سيارة
السبت 12/مايو/2018 - 03:38 م
مروى الجلاصي
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة، من القبض على مستكتب بإحدى بلديات ولاية سيدي بوزيد عُمره 53 سنة من أجل تعمّده تدليس توكيل لبيع سيارة لفائدة شخص، وذلك بوضعه الختم البلدي وإمضاءه الشخصي على الوثيقة دون تدوين التوكيل المذكور بالدفتر المعد للغرض.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "التدليس" وإدراج الشخص الثاني بالتفتيش.
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