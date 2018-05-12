موظف بلدي بقفصة يدلس توكيل بيع سيارة‎

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة، من القبض على مستكتب بإحدى بلديات ولاية سيدي بوزيد عُمره 53 سنة من أجل تعمّده تدليس توكيل لبيع سيارة لفائدة شخص، وذلك بوضعه الختم البلدي وإمضاءه الشخصي على الوثيقة دون تدوين التوكيل المذكور بالدفتر المعد للغرض.



