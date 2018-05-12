إيقاف شاب كان يخطط لعمليات إرهابية تستهدف الأمنيين‎

بناءً على معلومات، تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية، من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية.





و بالتحري معه، تبين انه يتواصل مع عنصر إرهابي اصيل الجهة ومتواجد حاليا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وذلك عبر تطبيقة "الميسنجر"، كما اعترف ان هذا الأخير حرضه واقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان امن ومن اسماهم بالمتعاونين معهم وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين، وقد تم تحديد الأهداف ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.





كما اعترف المعني خلال التحريات معه، انه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية.



