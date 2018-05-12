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أحمد عبد الحليم: الانتهاء من تطوير 1000 مكتب وتحويلها لمراكز خدمات متكاملة نهاية العام الجارى

السبت 12/مايو/2018 - 03:26 م
أحمد عبد الحليم: الانتهاء من تطوير 1000 مكتب وتحويلها لمراكز خدمات متكاملة نهاية العام الجارى
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أحمد الشيخ
 
عقد أحمد عبد الحليم رئيس مجلس ادرة الهيئة القومية للبريد اجتماعاً موسعاً مع جميع قيادات الهيئة على مستوى الجمهورية لوضع خطط العمل فى الفترة المقبلة حيث قال احمد عبد الحليم رئيس البريد ان الهيئة اصبحت ذراع الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التخفيف على المواطنين موضحاً انه لابد من الاستعداد لتقديم اى خدمة جديدة في اسرع وقت وبجودة عالية.
 
وأكد رئيس البريد انه تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير المكاتب والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام و تهدف إلى تطوير ١٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية وتحويلهم الى مراكز خدمات بريدية متكاملة وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تهدف الى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
 
وطالب أحمد عبد الحليم رؤساء المحاور والقطاعات ومديرين العموم والادارات على مستوى الجمهورية بضرورة عقد لقاءات تواصل مستمرة مع العاملين لتوصيل الصورة الدقيقة والواضحة والصحيحة عن موقف الهيئة وذلك بهدف القضاء على جميع الشائعات.

كما وجه جميع قيادات الهيئة الشكر للمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ثقته الغالية بتكليف ابن من ابناء الهيئة لرئاسة البريد مؤكدين على دعمهم الكامل لقرار تولى احمد عبد الحليم رئاسة مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد.  
 
ومن أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة للوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات وعرض التحديات لايجاد طرق لحلها والاهتمام بتدريب العاملين وتحفيزهم وتحديث البنية التكنولوجية على مستوى الجمهورية لكى تستوعب جميع الخدمات التى سيتم استحداثها خلال الفترة المقبلة وضرورة سرعة الانتهاء من توريد ماكينات الATM وتوزيعها على المكاتب بمختلف المحافظات في اسرع وقت للقضاء على مشكلة الزحام بالمكاتب والتخفيف على المواطنين.

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