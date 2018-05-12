احالة الفيديو الذي ظهر فيه حافظ قايد السبسي يوم اجراء الانتخابات البلدية على القضاء
السبت 12/مايو/2018 - 03:36 م
محمد وليد الجموسي
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش أنه تم احالة الفيديو الذي ظهر فيه المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي يوم اجراء الانتخابات البلدية على القضاء .
و أوضح بوحوش في تصريح لاذاعة “شمس أف أم” بأن الفيديو يعتبر خرقا للصمت الانتخابي و قد تم احالته على القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
و أشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،الى أن 90 بالمائة من الاحزاب و الائتلافات معنية بخرق الصمت الانتخابي و سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
و يذكر أن المير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي كان قد نشر مقطع فيديو يوم الانتخابات البلدية على الصفحة الرسمية لحزبه دعا من خلاله الناخبين للتوجه الى مكاتب الاقتراع.