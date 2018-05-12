زياد لخضر: الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس
السبت 12/مايو/2018 - 03:34 م
محمد وليد الجموسي
أكد زياد لخضر في تصريح للإذاعة “الوطنية” ، أن الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس موضحا أن الجبهة لا تعارض تنصيب عبد الرحيم لأنها امرأة و لا كما قال البعض بأنها لسيت “بلدية” و ليست “أصيلة مدينة تونس”، بل لأنها ضد أن تكون حركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها على رأس بلدية مدينة تونس.
و أشار لخضر الى أنّ الجبهة الشعبية يحق لها أيضا أن تتولى هذا المنصب، مؤكدا أن رئيس قائمتها لطفي بن عيسى ذو كفاءة عالية و باستطاعته إدارة هذه البلدية.
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس