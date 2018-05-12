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زياد لخضر: الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس

السبت 12/مايو/2018 - 03:34 م
زياد لخضر: الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس
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محمد وليد الجموسي
 
أكد زياد لخضر في تصريح للإذاعة “الوطنية” ، أن الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس موضحا  أن الجبهة لا تعارض تنصيب عبد الرحيم لأنها امرأة و لا كما قال البعض بأنها لسيت “بلدية” و ليست “أصيلة مدينة تونس”، بل لأنها ضد أن تكون حركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها على رأس بلدية مدينة تونس.

و أشار لخضر الى أنّ  الجبهة الشعبية يحق لها أيضا أن تتولى هذا المنصب، مؤكدا أن رئيس قائمتها لطفي بن عيسى ذو كفاءة عالية و باستطاعته إدارة هذه البلدية.
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