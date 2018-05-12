زياد لخضر: الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس

أكد زياد لخضر في تصريح للإذاعة “الوطنية” ، أن الجبهة الشعبية ضد تنصيب سعاد عبد الرحيم شيخة لمدينة تونس موضحا أن الجبهة لا تعارض تنصيب عبد الرحيم لأنها امرأة و لا كما قال البعض بأنها لسيت “بلدية” و ليست “أصيلة مدينة تونس”، بل لأنها ضد أن تكون حركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها على رأس بلدية مدينة تونس.



