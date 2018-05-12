أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)





إستخدمت شركة "آيشباوم Eichbaum" الألمانية للمشروبات الكحولية، العلم التونسي و عدة أعلام أخرى لبلدان مسلمة كالمملكة العربية السعودية و المغرب، على أغطية أحد منتجاتها.





و قد إستهجن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الأمر، معتبرينه مسا واضحا للعقيدة الإسلامية.





أما شركة "آيشباوم Eichbaum" الألمانية للمشروبات الكحولية، فقد كتبت منشوراً عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك يوم الأربعاء 9 ماي 2018، في رد على الشكاوى مؤكدةً أنها تقوم منذ سنوات طويلة بطباعة أعلام الدول الـ 32 المشاركة في كأس العالم على أغطية المشروبات.





و يذكر أن الشركة، كانت تسعى للتسويق إلى نهائيات كأس العالم 2018، من خلال وضع أعلام الدول المشاركة في المونديال على أغطية قوارير الجعّة.



