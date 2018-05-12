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أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)

السبت 12/مايو/2018 - 03:33 م
أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 


إستخدمت شركة "آيشباوم Eichbaum" الألمانية للمشروبات الكحولية، العلم التونسي و عدة أعلام أخرى لبلدان مسلمة كالمملكة العربية السعودية و المغرب، على أغطية أحد منتجاتها.


و قد إستهجن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الأمر، معتبرينه مسا واضحا للعقيدة الإسلامية.


أما شركة "آيشباوم Eichbaum" الألمانية للمشروبات الكحولية، فقد كتبت منشوراً عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك يوم الأربعاء 9 ماي 2018، في رد على الشكاوى  مؤكدةً أنها تقوم منذ سنوات طويلة بطباعة أعلام الدول الـ 32 المشاركة في كأس العالم على أغطية المشروبات.


و يذكر أن الشركة، كانت تسعى للتسويق إلى نهائيات كأس العالم 2018، من خلال وضع أعلام الدول المشاركة في المونديال على أغطية قوارير الجعّة.


أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)
أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)
أعلام كل من تونس و عدد من البلدان المسلمة توضع على قوارير جعّة (فيديو و صور)
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