تكريم هاني البحيري ونجوم الفن والرياضة في مهرجان "طيبة الأمريكية" (صور)

وقع اختيار مهرجان "طيبة الأمريكية" السنوي على عدد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع المميزين لتكريمهم خلال حفل تخرج دفعة 2018 وذلك بناء على استفتاء شارك به الطلاب من مختلف المراحل.





أقيم الحفل داخل أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر وقامت بتقديم دروع التكريم التربوية د. صبورة السيد وكان ضمن المكرمين مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.





ومن نجوم الفن رانيا فريد شوقي، محمد الشقنقيري، داليا البحيري ، المخرجة منال الصيفي، أمل رزق، منة فضالي، نورهان، شهيرة سلام، لقاء سويدان، إضافة إلى د. سعد الدين الهلالي، كابتن عزمي مجاهد كابتن خالد بيبو والإعلامية سهير جودة.