وزير البترول: طوابير أنابيب الغاز ومحطات البنزين أصبحت ذكريات



وأشار "الملا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى مصر، اليوم السبت، إلى أنهم وفروا احتياجات المصانع ومحطات الكهرباء من الغاز، منوهًا بأنه منذ يونيو 2015 لم يحدث أي انقطاعات أو أزمات في المواد البترولية أو الغاز.



وأضاف أن طوابير محطات البنزين، وطوابير أنبوبة البوتاجاز أصبحت ذكريات، موضحًا أنهم وفروا موانىء متعددة لاستقبال أنابيب البوتجاز، وتوسيع قاعدة التوزيع.



قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنهم عملوا على سد الفجوة في الإنتاج المحلي، وتجهيز الموانىء لاستقبال الغاز المسال.