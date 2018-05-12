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وزير البترول: طوابير أنابيب الغاز ومحطات البنزين أصبحت ذكريات

السبت 12/مايو/2018 - 03:31 م
وزير البترول: طوابير أنابيب الغاز ومحطات البنزين أصبحت ذكريات
المهندس طارق الملا
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنهم عملوا على سد الفجوة في الإنتاج المحلي، وتجهيز الموانىء لاستقبال الغاز المسال.

وأشار "الملا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى مصر، اليوم السبت، إلى أنهم وفروا احتياجات المصانع ومحطات الكهرباء من الغاز، منوهًا بأنه منذ يونيو 2015 لم يحدث أي انقطاعات أو أزمات في المواد البترولية أو الغاز.

وأضاف أن طوابير محطات البنزين، وطوابير أنبوبة البوتاجاز أصبحت ذكريات، موضحًا أنهم وفروا موانىء متعددة لاستقبال أنابيب البوتجاز، وتوسيع قاعدة التوزيع.
المزيد عن: مصر غاز بترول المهندس طارق الملا التوك شو اخبار مصر
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