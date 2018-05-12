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محمد منتصر يتوج بذهبية "المتوازي" في بطولة إفريقيا للجمباز

السبت 12/مايو/2018 - 03:24 م
محمد منتصر يتوج بذهبية المتوازي في بطولة إفريقيا للجمباز
محمد منتصر
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مها الصباحي
 

توج محمد منتصر لاعب منتخب مصر بالميدالية الذهبية في منافسات جهاز المتوازى للناشئين ببطولة إفريقيا للجمباز الفنى والمقامة حاليًا في دولة ناميبيا بينما فاز زياد محمد بالميدالية الفضية في ذات المسابقة.

 

وانطلقت أول أمس الأربعاء منافسات البطولة بنين وبنات للفردى والفرق التى تستضيفها ناميبيا خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018، ويشارك فى البطولة 11 دولة إفريقية وهى مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المضيفة.

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