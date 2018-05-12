القضاء يبرّئ معز الجودي فيما يعرف بقضية الجوسسة
السبت 12/مايو/2018 - 03:27 م
محمد وليد الجموسي
قرر قاضي التحقيق في المكتب السادس للقطب الاقتصادي عدم سماع الدعوى في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي وحفظ القضية وذلك فيما يعرف بقضية الجوسسة.
وفي تعليق على هذا القرار قال معز الجودي إنه فخور بالقضاء التونسي الذي برّأه من جميع الاتهامات السخيفة التي روجت لها بعض الصحف التي باعت ذمتها على حد تعبيره.
واضاف الجودي بانه فخور بالقضاء التونسي لانه لم يشك في أي لحظة بأن شرفه وكرامته فى أمان على الرغم من العمل الشاق لصحافة الحضيض.