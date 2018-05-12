وزير قطاع الأعمال ينهي جولته في مجمع الألومنيوم بقنا



وأشار وزير قطاع الاعمال إلى ضرورة ان تكون خطط التطوير في اطار تصنيع منتجات بدلا من تصدير الألومنيوم خام.



وفي ختام زيارته اجتمع وزير قطاع الأعمال مع عدد من العمال وإدارة المجمع واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم لتطوير المنظومة الصناعية في المجمع.



انهي، منذ قليل، وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، جولته التفقدية بمجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا واستمع خلال زيارته الي خطط تطوير مجمع الألومنيوم والمشاريع الجديدة التي تهدف الإدارة الي عملها.